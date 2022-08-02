Ясновидящая открыла, что ждет Софию Ротару в ближайшем будущем

Известная ясновидящая Кажетта Ахметжанова объяснила, что у певицы сейчас сложный жизненный период: поклонники ждут от нее внятной и четкой позиции относительно политической ситуации, с этими вопросами Софию Ротару то и дело атакуют журналисты.

Но, судя по всему, артистка твердо намерена продолжать хранить молчание. Кажетта утверждает, что в настоящее время Ротару планирует купить недвижимость за границей – или в Италии, или в Болгарии, и уехать туда жить.

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Ясновидящая дала свой прогноз для певицы: очень скоро ее душевная боль успокоится, она снова будет петь и радоваться жизни. Тем более, что у Софии Михайловны еще вполне достаточно для этого энергии, - приводит слова Ахметжановой издание «МК» со ссылкой на Prozvezd.info.