Ясновидящая — о возвращении в Россию Пугачевой: «Приехала на разведку»

После нескольких месяцев отсутствия из-за границы на родину вернулась Алла Пугачева. Сама она называет себя в шутку «блудной дочерью» и объясняет: за границей она отдыхала и лечилась.

А вот муж Примадонны — Максим Галкин — к Алле Борисовне не присоединился, и на эту тему уже появились разного рода домыслы и предположения. Таролог Саона, которая прекрасно осведомлена о том, что происходит в мире шоу-бизнеса, имеет свое мнение по этому поводу.

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«Она приехала на разведку, чтобы узнать, как ее примут, что говорят о Галкине. Его, кстати, можно и не ждать в ближайшее время, потому что он не явится. А даже если явится, в его адрес будет сказано много пакостных слов.

Что касается Пугачевой, то сейчас вокруг нее все будет пока тихо и спокойно, а чуть позже она захочет себя проявлять как артист, который дает концерты. Это может начаться с каких-то маленьких выступлений.