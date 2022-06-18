«Ярым русофобом был всегда»: Поплавская раскрыла сущность Херманиса

По словам Яны Поплавской, в Россию Херманиса приглашали и оплачивали его работу. Актриса сделал вывод, что самый большой враг нашего государства - это само государство в лице его чиновников.

Ранее Алвис Херманис заявил, что находится в шоке от действия Евгения Миронова, который посетил Мариуполь. Он заявил, что театр Наций надо переименовать в Нацистский театр в Москве.

Смотрите также