«Ярым русофобом был всегда»: Поплавская раскрыла сущность Херманиса

Актриса Яна Поплавская в «Телеграм» раскрыла сущность латвийского режиссера, художественного руководителя Нового Рижского театра Алвиса Херманиса.
«Ошибочно полагать, что Херманис вот так вот вдруг раз - и раскрылся. Нет, нет, таким ярым русофобом был всегда. Надо отдать ему должное, и не скрывался. Но большие вопросы к государственному театру, который приглашал на постановки режиссера, не скрывающего своих политических взглядов на Россию».
По словам Яны Поплавской, в Россию Херманиса приглашали и оплачивали его работу. Актриса сделал вывод, что самый большой враг нашего государства - это само государство в лице его чиновников.
Ранее Алвис Херманис заявил, что находится в шоке от действия Евгения Миронова, который посетил Мариуполь. Он заявил, что театр Наций надо переименовать в Нацистский театр в Москве.