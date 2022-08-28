«Яростно и пылко поддержал демократию»: Максакова рассказала о любви Михалкова к Ельцину

Оперная дива Мария Максакова в шоу «Гроши» заявила, что режиссер Никита Михалков «врет так, что на это можно смотреть как на аттракцион».
«На моих глазах все это было. Сначала он считал себя диссидентом. Потом с приходом Ельцина яростно и пылко поддержал демократию. Он приходил к нам домой с начинающим Шойгу. С Немцовым. Они в теннис играли. Они окучивали Нижний Новгород».
Как заметил Максакова, ей запомнились слова режиссера. «Михалков как-то сказал: «Россия – женское имя и ей нужен мужик. Главное, что Ельцин – русский мужик». В итоге Михалкову выделили 60 миллионов долларов на фильм. Он прекрасно себя чувствовал. Метры пленки выбрасывались. Они там выпивали ведра водки. С утра он сентиментально снимал свои фильмы. Затем начал говорить, что «Ельцин Центр» рассадник зла и инакомыслия. Бесы несчастного Михалкова мучают и снаружи, и изнутри», - заявила Мария Максакова.
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Напомним, что Никита Михалков активно поддерживает свою родную страну. Его авторская программе «Бесогон» пользуется огромной любовью у зрителей.