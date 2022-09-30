Ярко и стильно: Лариса Долина в струящихся брюках бирюзового цвета и канареечном жакете щегольнула на публике

Лариса Долина является известной певицей. Она выступает на сцене большую часть жизни. Артистка не так давно отметила 67-летие. Примечательно, что она не перестает совершенствоваться.
Лариса Александровна постройнела за последние два года, обновила гардероб. Она записывает новые треки с молодыми исполнителями и преподает в вузе, близко общаясь со студентами.
Этой осенью Долина регулярно выходит в свет. Она не скрывает, что порой дочка помогает ей подбирать наряды. Недавно певица в брюках палаццо и тренче побывала на радио. А на сцене она предстает не только в платьях, но и силуэтных комбинезона. Артистка не боится подчеркивать изгибы фигуры.
А вот 28 сентября Лариса Александровна успела посетить несколько мероприятий. Она отметилась на пресс-конференции. Певица выбрала для такого случая струящиеся бирюзовые брюки и приталенный жакет канареечного цвета. Она предпочла дополнить образ серебристой сумкой и ботильонами. Артистка умело расставила акценты, скрыв изъяны фигуры.
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«Так прошел мой день 28 сентября 2022. Пресс-конференция перед большим гастрольным туром с Московским джазовым оркестром Игоря Бутмана по 17 городам России, приуроченным к празднованию глобальной даты в истории нашей страны - 100-летию Российского джаза.
Затем участие в концертной программе – поздравляли всех тех, кто посвятил свою жизнь «свету» - Росатом. И в финале вечера успела поздравить свою внучку Александру с 11-летием. Время несется», – поделилась звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Долина. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, она поддержала тренд осени на яркие цвета, как и Ксения Собчак.