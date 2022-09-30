Ярко и стильно: Лариса Долина в струящихся брюках бирюзового цвета и канареечном жакете щегольнула на публике

Лариса Долина является известной певицей. Она выступает на сцене большую часть жизни. Артистка не так давно отметила 67-летие. Примечательно, что она не перестает совершенствоваться.

Лариса Александровна постройнела за последние два года, обновила гардероб. Она записывает новые треки с молодыми исполнителями и преподает в вузе, близко общаясь со студентами.