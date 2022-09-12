Яркий осенний кэжуал: Кети Топурия покрасовалась в джинсах и свитере оверсайз цвета Барби

В дорогостоящей машине Кети покрасовалась в джинсах свитере оверсайз цвета Барби с рваниной. Она была практически без макияжа и с распущенными волосами. Певица скрыла фигуру, сделав ее визуально более стройной. Топурия продемонстрировала актуальный кэжуал лук. Также розовый цвет стал трендовым в этом году.

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