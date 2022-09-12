Яркий осенний кэжуал: Кети Топурия покрасовалась в джинсах и свитере оверсайз цвета Барби

Кети Топурия является популярной исполнительницей. Она уже много лет выступает на сцене. Солистка группы «А’Студио» славится не только своим вокалом, но и чувством стиля. Она на сцене зачастую предстает в пышных платьях или комбинезонах. В обычно жизни ее образы не менее броские.
Этой весной Кети уже отметилась в брюках палаццо, которые считаются модными. Также она отвела дочку Оливию в школу 1 сентября, облачившись в шорты и брендовый жакет. Примечательно, что певица много путешествует. Однако осень она встретила в России. На этот раз артистка похвасталась новым аутфитом.
В дорогостоящей машине Кети покрасовалась в джинсах свитере оверсайз цвета Барби с рваниной. Она была практически без макияжа и с распущенными волосами. Певица скрыла фигуру, сделав ее визуально более стройной. Топурия продемонстрировала актуальный кэжуал лук. Также розовый цвет стал трендовым в этом году.
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Кети Топурия. Фото: соцсети звезды