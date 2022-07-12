Яркие акценты – трендовый look: Нетребко в платье-сорочке и с сумкой-мешком предстала на улицах Вероны

Анна Нетребко является известной певицей. Она уже давно выступает на сцене и успела завоевать любовь публики. Артистка выступала в самых отдаленных странах.

Сама она уже давно живет в Вене, где обустроила квартиру с террасой на крыше дома. Обычно звезда редко там проводит время, так как ее гастроли расписаны на год вперед.