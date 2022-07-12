Яркие акценты – трендовый look: Нетребко в платье-сорочке и с сумкой-мешком предстала на улицах Вероны

Анна Нетребко является известной певицей. Она уже давно выступает на сцене и успела завоевать любовь публики. Артистка выступала в самых отдаленных странах.
Сама она уже давно живет в Вене, где обустроила квартиру с террасой на крыше дома. Обычно звезда редко там проводит время, так как ее гастроли расписаны на год вперед.
Нетребко недавно приехала в Италию. Она не скрывает, что для нее это важный шаг, так как в этом году ее ждут не во всех театрах, но певица смогла выступить в Вероне. Также она успевает проводить время с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Оперная дива во время прогулок демонстрирует яркие женственные наряды.
На этот раз Анна выбрала не костюм с шортами, а плать-сорочку белого цвета. Такой наряд скрывает изъяны фигуры, но выглядит просто. Однако певица обыграла лук, взяв с собой салатовую сумку-мешок и украсила голову платком в тон. Образ также дополнили модные очки с толстой оправой.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились ее летним образом. Многие осыпали комплиментами певицу. Анна сразила их своими постройневшими ногами.
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«Ну что за леди», «Какая вы яркая», «Ну очень стильно», «Воздушная, нежная», «Аннушка, вы постройнели», «Как вы умело себя подаете», «Очень нравится ваш лук», «У вас стиль в крови», — стали писать пользователи Сети.