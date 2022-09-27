«Яркая жизнь — бесславный исход»: об одинокой смерти Моисеева сказал Кушанашвили

Борис Моисеев умер в 68 лет в полном одиночестве в собственной квартире. Его бездыханное тело обнаружила безработица, приехавшая скорая только констатировала смерть.
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Сердце эпатажного артиста остановилось после перенесенного инсульта, уже третьего по счету. Об одинокой кончине Бориса Моисеева с грустью высказался журналист Отар Кушанашвили.
«Смерти, смерти, смерти… Яркая жизнь — бесславный исход. Не поминайте его лихом», — написал в своем телеграме Кушанашвили и пообещал свою следующую программу «Каково?!» посвятить танцору.