Яркая и стильная: Лопырева в мини-платье цвета изумруда и леопардовом плаще отметилась в Москве

Виктория Лопырева уже давно стала жить на две страны. Она обосновалась в Дубае, где организовывает светские мероприятия. Модель не скрывает, что после победы в конкурсе «Мисс Россия» она стала знаменитостью. Она работала телеведущей, а также моделью. Теперь звезда все чаще участвует в фотосессиях.
Примечательно, что недавно Лопырева приехала в Москву. Она отвела сына Марка Лео в школу. Не так давно светская львица отметилась в новом тренче металлического цвета. Также модель носит джинсы и бомберы. Хотя в ее гардеробе также множество вечерних платьев.
Лопырева накануне отправилась на встречу с подругами. Она запечатлелась в мини-платье изумрудного цвета и плаще с леопардовым принтом. Лук дополнили черные лаковые туфли и миниатюрная сумка.
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
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Отметим, что животные принты популярны не первый год. Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие заметили, что Виктория продемонстрировала яркое сочетание. «Вау, какая кошечка», «Это выглядит так дорого», «Крутой лучок», «Я прям любуюсь ногами», «Такая яркая в это серое время года», — прокомментировали пост подписчики.