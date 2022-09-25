Яркая и стильная: Лопырева в мини-платье цвета изумруда и леопардовом плаще отметилась в Москве

Примечательно, что недавно Лопырева приехала в Москву. Она отвела сына Марка Лео в школу. Не так давно светская львица отметилась в новом тренче металлического цвета. Также модель носит джинсы и бомберы. Хотя в ее гардеробе также множество вечерних платьев.

Лопырева накануне отправилась на встречу с подругами. Она запечатлелась в мини-платье изумрудного цвета и плаще с леопардовым принтом. Лук дополнили черные лаковые туфли и миниатюрная сумка.