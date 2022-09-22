Яркая блондинка в черешневом платье с глубоким декольте: взрослая дочь затмила Климову

Екатерина Климова вывела в свет взрослую дочь от ювелира Ильи Хорошилова — Елизавету. Девушка учится в МГУ и совсем не интересуется кино. Связывать свою жизнь с искусством наследница актрисы не захотела. При этом Лиза охотно сопровождает маму на светских мероприятиях вместе с братьями Матвеем и Корнеем, а также сестренкой Беллой.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Так, на премьере фильма «Красная Шапочка», в котором снималась ее звездная мама, Елизавета Хорошилова позировала в эффектном атласном черешневом платье миди с глубоким декольте. Дочка Екатерины Климовой миловидна, привлекательна, по-девичьи очаровательна и свежа. Ей удалось затмить моложавую маму на красной дорожке кинотеатра «Октябрь». Лиза сменила имидж, став блондинкой. Этот оттенок волос вкупе с шелковым платьем придавал дочери актрисы зрелости и элегантности.