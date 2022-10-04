Японский уголок и патио в итальянском стиле: Роза Сябитова похвасталась двориком своего «родового гнезда»

Телеведущая и сваха Роза Сябитова несколько лет назад назад купила в Подмосковье участок для строительства дома, который называет «родовым гнездом».
Обустройство еще не закончилось. Как рассказала в телеграм-канале Роза Сябитова, несколько идей она подсмотрела в Африке, где была на съемках реалити-шоу телеканала ТНТ «Звезды в Африке».
«Сейчас у меня в разгаре стройка тренажерного зала с библиотекой, поэтому я много снимала ландшафтного дизайна в Африке, когда участвовала в проекте «Звезды в Африке». Очень впечатлило, как африканцы строят. Просто, незатейливо, как их предки. Но, используя современные тенденции и технологии, сохранив свои традиции и самобытность. Кое-какие идеи я хочу использовать у себя в «родовом гнезде», — поделилась Роза Сябитова.
Роза Сябитова показала, как выглядят сейчас некоторые участки ее особняка. В них она тоже хочет добавить элементы африканского стиля.
Уютный уголок на участке Розы Сябитовой. Фото: соцсети
«У меня есть японский уголок, патио в итальянском стиле, хочу построить летнюю веранду в корейском стиле, где будет низкий стол для чаепития и игры в Го. И все это перемешать с африканскими идеями ландшафта», — добавила Роза Сябитова.
Милый уголок на участке Розы Сябитовой. Фото: соцсети