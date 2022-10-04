Японский уголок и патио в итальянском стиле: Роза Сябитова похвасталась двориком своего «родового гнезда»

Телеведущая и сваха Роза Сябитова несколько лет назад назад купила в Подмосковье участок для строительства дома, который называет «родовым гнездом».

Обустройство еще не закончилось. Как рассказала в телеграм-канале Роза Сябитова, несколько идей она подсмотрела в Африке, где была на съемках реалити-шоу телеканала ТНТ «Звезды в Африке».