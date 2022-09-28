Яна Рудковская поблагодарила Бориса Моисеева за дружбу

Продюсер Димы Билана, как и многие ее коллеги, была знакома с ушедшим из жизни певцом.
Яна Рудковская с Димой Биланом и Борисом Моисеевым

Яна Рудковская с Димой Биланом и Борисом Моисеевым. Фото: соцсети

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская была огорчена, узнав о смерти певца Бориса Моисеева. Она попрощалась с ним, опубликовав совместное фото на своей странице в социальной сети. На фото запечатлены Яна, Моисеев и Дима Билан.

«Боречка... Спасибо за дружбу!» — написала Рудковская под фото.

Борис Моисеев, который в последнее время вел уединенный образ жизни, скончался в одиночестве в своей московской квартире. Ему было 68 лет.

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Последняя песня Моисеева под названием «Роттердам» была записана в 2019 году в коллаборации с певцом Алишером. Переживший инсульт Борис в то время говорить уже не мог, а потому произносил лишь отдельные слова. Эти слова, записанные на смартфон, позже были вмонтированы в музыкальную композицию.

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