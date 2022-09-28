Яна Рудковская поблагодарила Бориса Моисеева за дружбу

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская была огорчена, узнав о смерти певца Бориса Моисеева. Она попрощалась с ним, опубликовав совместное фото на своей странице в социальной сети. На фото запечатлены Яна, Моисеев и Дима Билан.

«Боречка... Спасибо за дружбу!» — написала Рудковская под фото.

Борис Моисеев, который в последнее время вел уединенный образ жизни, скончался в одиночестве в своей московской квартире. Ему было 68 лет.

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