Яна Рудковская откровенно высказалась об Этери Тутберидзе

В беседе со СМИ Яна Рудковская, известный музыкальный продюсер и жена фигуриста Евгения Плющенко, рассказала, что она думает о методах работы тренера Этери Тутберидзе, а также о системе оценок, принятой сегодня в фигурном катании.

Она считает, что недопустимо ставить максимальные оценки с учетом падений. По мнению Яны, прежняя система оценивания была более справедливой и понятной. На вопрос о тренере Этери Тутберидзе Рудковская ответила, что не во всем согласна с ее действиями, однако это не отменяет «крутости» Этери.

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