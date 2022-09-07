Яна Поплавская: «В нашей большой семье радость»

Российская актриса Яна Поплавская вечером 6 сентября сообщила своим подписчикам замечательную новость. Она касается ее внучки.
«В нашей большой семье радость, наша Варвара-Варя-Варюша Поплавская (11 лет) поступила в Московское хореографическое училище имени Л. М. Лавровского!» - написала актриса на своей странице в соцсети и показала пару фотографий девочки.
Варвара Поплавская. Фото: соцсети
Поплавская выразила надежду на то, что юная Варя вырастет в профессиональную артистку балета, и пожелала ей удачи.
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Варя - падчерица старшего сына Поплавской, Клима. Красавица, со светлыми волосами, она очень похожа на свою знаменитую бабушку. Сама Яна признавалась в том, что ей крупно повезло: женив сына, она сразу получила «готовую внучку».