Яна Поплавская: «Опешила от того, как Роднянский восхищается голубой вечеринкой в Белом доме»

«Вы знаете, я так опешила от того, как Роднянский восхищается голубой вечеринкой в американском Белом доме, что даже несколько раз перечитала его пост, чтобы понять - кто из нас сошёл с ума», - пишет актриса.
По словам Поплавской, она знала, что за люди сидят в президентском кабинете в Киеве, но даже подумать не могла, что «цивилизованный мир» поддерживает украинцев за склонность к гомосексуализму.
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«Это ж надо было Роднянскому «зайти с тылу», чтобы поддержать родную Украину в такой форме», - шутит она.
Актриса посоветовала украинцам отказываться от «цивилизованной» поддержки Запада и «отправить голубой вагон с Банковой улицы в Вашингтон, пока не поздно».