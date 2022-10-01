Яна Поплавская: «Опешила от того, как Роднянский восхищается голубой вечеринкой в Белом доме»

Актриса советует украинцам отказаться от «цивилизованной» поддержки Запада, пока не поздно.
Яна Поплавская
Яна Поплавская. Фото: соцсети
Российская актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале возмутилась словами режиссера Александра Роднянского о том, что западные страны оказывают поддержку Украине из-за ее лояльного отношения к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Вы знаете, я так опешила от того, как Роднянский восхищается голубой вечеринкой в американском Белом доме, что даже несколько раз перечитала его пост, чтобы понять - кто из нас сошёл с ума», - пишет актриса.

По словам Поплавской, она знала, что за люди сидят в президентском кабинете в Киеве, но даже подумать не могла, что «цивилизованный мир» поддерживает украинцев за склонность к гомосексуализму.

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«Это ж надо было Роднянскому «зайти с тылу», чтобы поддержать родную Украину в такой форме», - шутит она.

Актриса посоветовала украинцам отказываться от «цивилизованной» поддержки Запада и «отправить голубой вагон с Банковой улицы в Вашингтон, пока не поздно».

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