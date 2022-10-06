«Яна, подари мне его!»: Киркоров поставил Рудковскую в неудобное положение

Певец Филипп Киркоров, встретившись с Яной Рудковской в одном из ресторанов Москвы, увидел ее маленькую белую собачку и буквально «влюбился» в это мохнатое чудо в розовой кофточке.
«Подари мне его! Можно я его заберу себе?» — начал просить Филипп Бедросович, тиская собачку.
Рудковская сказала, что знает, почему ее любимица так понравилась другу: они ведь очень похожи внешне.
«Да, глазки навыкате», — согласился артист.
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Судя по всему, Яна в ближайшем будущем подарит королю российской попсы собаку. Разумеется, не свою, но точно такого же щенка чихуахуа. Киркоров уже представляет, как прекрасна будет его жизнь в компании с новым любимцем.
«Я буду с ней ездить на гастроли, она будет напоминать мне о Яне».