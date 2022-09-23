Яна Чурикова вспомнила о злой шутке Максима Галкина* по поводу возраста Иры Тоневой: «Часики тикают? На свои посмотрите!»

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Напомним, сейчас программу «Сегодня вечером» на Первом канале ведет артист балета и ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе.

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