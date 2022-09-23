Яна Чурикова вспомнила о злой шутке Максима Галкина* по поводу возраста Иры Тоневой: «Часики тикают? На свои посмотрите!»

Телеведущая Яна Чурикова вспомнила о некрасивом эпизоде, произошедшем пару лет назад на съемках программы «Сегодня вечером» на Первом канале.
Тогда передачу вел Максим Галкин*, а одной из гостий была солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева.
Яна Чурикова рассказала, как зло пошутил над возрастом Ирины Тоневой, у которой нет детей, Максим Галкин*.
«Ира со мной почти одних лет. Часики тикают? На свои посмотрите!» — обратилась к пародисту 43-летняя Яна в интервью Любови Терлецкой на YouTube.
Яна Чурикова также добавила, что те съемки измотали ее.
«Мы ходили в гости к Максиму на его шоу. Меня слегка удивило то, как все происходило. Я за кулисами скандалила с организаторами, потому что можно было подойти по-другому с точки зрения редактуры. Выражала недовольство, мол, почему я здесь сижу полдня, когда можно сделать все по-человечески. Тогда я была менее терпимой к людям», — поделилась Яна Чурикова.
Ирина Тонева. Фото: Global Look Press
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Напомним, сейчас программу «Сегодня вечером» на Первом канале ведет артист балета и ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе.
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