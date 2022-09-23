Яна Чурикова будет вести «Голос. Дети» вместо Дмитрия Нагиева

Актриса и телеведущая Яна Чурикова заменит Дмитрия Нагиева в роли ведущего телепроекта «Голос. Дети» на Первом. Официального подтверждения этой информации пока не было, но в Telegram-каналах (например, канале «НеОпра, блин!») 23 сентября появились фотографии со съемочной площадки проекта, где Яна несомненно играет важную роль.

Уже известно, что наставниками в новом сезоне станут певица МакSим (Марина Абросимова), старожил телешоу рэпер Баста (Василий Вакуленко) и певец Егор Крид (Егор Булаткин).

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