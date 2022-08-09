«Ямочки на спелых щечках! Хитрющая»: Кудрявцева показала, как дочка Маша кокетливо строит глазки

Лера Кудрявцева собирается отпраздновать день рождения дочери Маши в Болгарии. Вместе с наследницей телеведущая улетела в отпуск. А вот мужа хоккеиста Игоря Макарова звездная блондинка с собой не взяла. Машуле исполнилось четыре годика, а она уже во всею командует мамой. Ну а Лера позволяет дочери вить из нее веревки, исполняя любой ее каприз.
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И как устоять перед этой обаятельной крохой? На свежем фото Маша Макарова позировала в белой футболке в крапинку и алых шортиках. Кудрявцева сделала малютке два хвостика с бантиками в виде цветов. Мария кокетливо строила глазки, умиляя поклонников ямочками на щечках.
Дочка Леры Кудрявцевой умилила поклонников своими задорными хвостиками. Фото: личный архив
«Ямочки на спелых щечках! Хитрющая», «Маленькая копия папы Игоря», «Такая веселушка, задорная малютка, просто прелесть!», «Отрада для мамы!», «Принцесса! Прям из сказки «Красная Шапочка», «Милашка», «Пупсик такой», — написали фолловеры.
Поговаривают, что Лера Кудрявцева скрывает семейный разлад. Якобы телеведущая рассорилась с молодым мужем-хоккеистом Игорем Макаровым. И уехала в Болгарию без него, забрав с собой дочку Машу.