Якубович назвал ошибкой снятие с эфира «Вечернего Урганта»

Бессменный ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович прокомментировал временное снятие с эфира «Вечернего Урганта».

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«Я думаю, что это ошибка. Даже во время Великой Отечественной войны выходили хорошие фильмы, и не всегда серьезные и направленные патриотически. Работали агитбригады, чего сейчас нет, к сожалению. Отсутствие развлекательных программ — слишком серьезный крен в сторону негатива», — высказался ведущий в новом выпуске программы «Респиратор Бабушкина» на RTVI.

Народный артист полагает, что нет ничего плохого в том, что люди будут смотреть развлекательный контент. В то же время признал, что может не знать каких-то причин данного решения.

Отметим, что программа «Вечерний Ургант», как и ряд других развлекательных передач Первого канала («Давай поженимся!», «Модный приговор»), временно отправлена на каникулы. Вместо них увеличено эфирное время информационных программ.