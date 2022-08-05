Ягодку в рот — груди вперед! Муцениеце раззадорила латышскую деревню изящным поступком в бикини

Агата Муцениеце навестила маму в Европе.
Агата Муцениеце.

Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Агата Муцениеце является той российской звездой, которая может с чистой совестью ездить в Латвию не боясь последствий.

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Звезда «Закрытой школы» по-прежнему имеет латышский паспорт и никогда не скрывала этого. Кроме того, ее ближайшие родственники, включая маму, тоже живут в Латвии, в простом доме самой простой местной деревни.

Свой отпуск с наследниками Тимофеем и Мией Агата Муцениеце решила провести именно здесь, наслаждаясь простыми радостями.

Знаменитость показала, как собирает в огороде матери смородину в бикини, радуя деревенских жителей прекрасными видами.

Агата Муцениеце. Фото: соцсети

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