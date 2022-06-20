«Я знаю русский народ»: Барбара Брыльска высказала свое отношение к происходящей в мире отмене России

На фоне происходящей на Украине кампании по защите Донбасса русскими войсками в Европе и на Западе стали бойкотировать все русское: спортсменов исключают из списков на соревнованиях, звездам отказывают в концертах и срывают гастроли, политикам запрещают въезд в разные страны. Достается и классике: отменяют Достоевского, Чайковского и других отечественных апостолов культуры.

В день своего 81-летия звезда советского кинематографа, польская актриса Барбара Брыльска высказала свое отношение к происходящему. Она поделилась мыслями с корреспондентом Телеграм-канала «Абзац».

«Мне очень трудно об этом говорить. Я знаю русский народ. Я знаю, что он добрый, романтичный, не говоря о большой русской культуре — балете и литературе, например. От происходящего грустно. Я знаю и россиян, и украинцев. Я работала с ними. У меня много друзей. Жаль…» — призналась звезда «Иронии судьбы».

Источник: Телеграм-канал «Абзац»