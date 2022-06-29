«Я знаю это точно»: подруга Пугачевой назвала, когда певица вернется в Москву

В тот момент, когда в Сети активно тиражировали слухи об эмиграции Аллы Пугачевой в Израиль, сама народная артистка прямо заявила журналистам: «Обязательно вернемся!»

По словам певицы, она планирует к сентябрю отправить детей в школу. Ведь сейчас их формат обучения не слишком удобен — в виде онлайн-уроков.

Про свой отъезд Алла Пугачева тоже говорила просто, без какой-либо общественно-политической подоплеки: дескать, улетели отдохнуть и подлечиться. К слову, в Кесарии жена Максима Галкина наведывалась в свою любимую клинику и раньше. Но, стоит заметить, на более короткие сроки.

Между тем хорошая приятельница Аллы Борисовны, ведущая Кира Прошутинская, убеждена, что артистка не обманывает публику.

«Я хочу, чтобы все знали: Алла Борисовна вернется к сентябрю! Я знаю это точно», — сказала она.

Источник: МК.ru.

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