«Я знаю»: Дмитрий Нагиев впервые высказался о смерти Жанны Фриске

Несколько лет назад ходили слухи, что у Дмитрия Нагиева и Жанны Фриске роман. Правда, знаменитости это никак не комментировали. Известно только, что актер поддерживал связь с певицей и во время ее борьбы с раком.
После смерти Фриске прошло семь лет. И только теперь Дмитрий высказался о Жанне.
«Давайте вспомним милейшую Жанну Фриске, которая занималась своим здоровьем. Поскольку я был знаком с ней, знаю, что она даже уезжала в специальные оздоровительные туры. Это, к сожалению, мерзкая рулетка», — сказал ведущий в спецпроекте 7Дней.ru «Караван историй».
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Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июля 2015 года от рака мозга. С болезнью она боролась почти два года.