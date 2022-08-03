«Я знаю»: Дмитрий Нагиев впервые высказался о смерти Жанны Фриске

Несколько лет назад ходили слухи, что у Дмитрия Нагиева и Жанны Фриске роман. Правда, знаменитости это никак не комментировали. Известно только, что актер поддерживал связь с певицей и во время ее борьбы с раком.

После смерти Фриске прошло семь лет. И только теперь Дмитрий высказался о Жанне.