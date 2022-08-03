«Я знаю»: Дмитрий Нагиев впервые высказался о смерти Жанны Фриске

Певица умерла 15 июля 2015 года от рака мозга.
Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев. Фото: Global Look Press

Несколько лет назад ходили слухи, что у Дмитрия Нагиева и Жанны Фриске роман. Правда, знаменитости это никак не комментировали. Известно только, что актер поддерживал связь с певицей и во время ее борьбы с раком.

После смерти Фриске прошло семь лет. И только теперь Дмитрий высказался о Жанне.

«Давайте вспомним милейшую Жанну Фриске, которая занималась своим здоровьем. Поскольку я был знаком с ней, знаю, что она даже уезжала в специальные оздоровительные туры. Это, к сожалению, мерзкая рулетка», — сказал ведущий в спецпроекте 7Дней.ru «Караван историй».

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июля 2015 года от рака мозга. С болезнью она боролась почти два года.

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