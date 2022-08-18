«Я живу чувствами, а не расчетом»: Макеева поставила хейтеров на место

Накануне вышел очередной номер журнала Teleprogramma.pro с Анастасией Макеевой и Романом Мальковым на обложке. Актриса дала интервью корреспонденту издания, где рассказала о своей семье и планах.

Снимком журнала звезда театра поделилась в своем аккаунте в соцсетях. Одни пожелали актрисе и ее мужу счастья, другие не упустили возможности припомнить прошлое. Между тем Анастасия, отвечая на комментарии фолловеров, заявила, что самое главное для нее – это любовь.