«Я живу без профессии»: Лазарева* пожаловалась на отсутствие работы

По словам Лазаревой*, она по-прежнему не может прийти в себя и начать что-то делать. Даже в социальных сетях, как раньше она не в силах излагать свои мысли. Звезда ждет, что ее позовут в какой-нибудь проект.

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Напомним, что Татьяна Лазарева не раз уже позволяла себе негативные высказывания о России. Как она отмечала, в ближайшие годы в Москве ее ждать точно не стоит.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.