«Я живу без профессии»: Лазарева* пожаловалась на отсутствие работы

Телеведущая Татьяна Лазарева* YouTube-шоу «Дифирамб» высказалась о своей нелегкой судьбе. По ее словам, из России она уехала от чувства ужаса и позора.
«Как я оказалась на этом месте вообще, в этой Испании сейчас сидеть? Ничего, что меня с 2012 года уволили с работы? Я живу без профессии, я не молодая девочка уже. Я же никому не говорю это каждый раз».
По словам Лазаревой*, она по-прежнему не может прийти в себя и начать что-то делать. Даже в социальных сетях, как раньше она не в силах излагать свои мысли. Звезда ждет, что ее позовут в какой-нибудь проект.
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Напомним, что Татьяна Лазарева не раз уже позволяла себе негативные высказывания о России. Как она отмечала, в ближайшие годы в Москве ее ждать точно не стоит.
* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.