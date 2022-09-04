«Я жена Нагиева»: стало известно, что скрывает популярный ведущий на протяжении многих лет

Несмотря на дикую популярность актер и телеведущий Дмитрий Нагиев держит личную жизнь в секрете. Слухи и домыслы не комментирует.

Известно только, что до 2010 года шоумен был женат на радиоведущей Алисе Шер, которая родила ему сына Кирилла. После, по слухам, Нагиев крутил роман с блондинкой Натальей Натальей Коваленко и некой Анной Спектор.

Известный психолог Вероника Степанова считает, что все они держатся в тени, так как приняли правила Дмитрия.