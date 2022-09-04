«Я жена Нагиева»: стало известно, что скрывает популярный ведущий на протяжении многих лет

Дмитрий Нагиев не говорит о личной жизни.
Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев. Фото: Global Look Press

Несмотря на дикую популярность актер и телеведущий Дмитрий Нагиев держит личную жизнь в секрете. Слухи и домыслы не комментирует.

Известно только, что до 2010 года шоумен был женат на радиоведущей Алисе Шер, которая родила ему сына Кирилла. После, по слухам, Нагиев крутил роман с блондинкой Натальей Натальей Коваленко и некой Анной Спектор.

Известный психолог Вероника Степанова считает, что все они держатся в тени, так как приняли правила Дмитрия.

«Мне очень жаль этих женщин, которых скрывают. Ведь им наверняка хочется заявить о себе: «Я жена Нагиева», вести свою социальную сеть, дать где-то интервью, появляться на светских вечеринках, мероприятиях, быть, открыться этому миру. Но нет, ей это запрещено, она сидит и слова не имеет», - рассказала Степанова на своем YouTube-канале.  

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, недавно Дмитрий Нагиев признался, что в 2014 году впервые стал дедом.  

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