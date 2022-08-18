«Я же ни хрена не слышу»: Лолита устроила скандал на концерте в Крыму

Певица Лолита Милявская устроила скандал во время репетиции на своем концерте в Крыму в рамках фестиваля «Таврида». Звезду не устроил звук. На сцене при этом она появилась в купальнике и кроксах.
«Будет же больше народа. Начнет у меня звук сносить — я же ни хрена не услышу! Простите, я знаю, здесь нельзя ругаться. Но, ребят, плотности нет. Добавьте прострелы, добавьте переднюю линию. Добавляйте сразу все, это комнатный звук!»
Особенно раздухарилась исполнительница, когда на сцену вышел ее партнер молодой музыкант Коста Лакоста. Звезда заметила, что не слышит своего коллегу. В итоге репетицию на какое-то время даже пришлось остановить, сообщает «Комсомольская правда».
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Напомним, что в Крыму в эти дни с размахом проходит фестиваль «Таврида». На сцене выступают многие звезды отечественного шоу-бизнеса.