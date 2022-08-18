«Я же ни хрена не слышу»: Лолита устроила скандал на концерте в Крыму

Особенно раздухарилась исполнительница, когда на сцену вышел ее партнер молодой музыкант Коста Лакоста. Звезда заметила, что не слышит своего коллегу. В итоге репетицию на какое-то время даже пришлось остановить, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что в Крыму в эти дни с размахом проходит фестиваль «Таврида». На сцене выступают многие звезды отечественного шоу-бизнеса.