«Я ждал тебя всю жизнь»: Омаров раскошелился в ювелирном на 9 млн рублей

После развода Курбана Омарова с Ксенией Бородиной прошел год. Бизнесмен вновь собрался жениться. Его избранницей стала голубоглазая хрупкая блондинка, которую он накануне отвел в ювелирный магазин.
Украшения обошлись бизнесмену в 9 млн рублей. Кадрами с шопинга Курбан поделился в своем аккаунте.
«Моя любовь к тебе безгранична. Я ждал тебя всю жизнь!» - подписал кадры Омаров.
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Напомним, ранее блогер Лена Миро отметила, как сильно похожи Курбан и его новая любовь, которой, к слову, всего 20 лет.
Курбан Омаров раскошелился на 9 млн. Скриншот: соцсети