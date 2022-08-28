«Я ждал тебя всю жизнь»: Омаров раскошелился в ювелирном на 9 млн рублей

Бизнесмен не стал экономить на будущей жене.
Курбан Омаров с новой девушкой

Курбан Омаров с новой девушкой. Фото: соцсети

После развода Курбана Омарова с Ксенией Бородиной прошел год. Бизнесмен вновь собрался жениться. Его избранницей стала голубоглазая хрупкая блондинка, которую он накануне отвел в ювелирный магазин.

Украшения обошлись бизнесмену в 9 млн рублей. Кадрами с шопинга Курбан поделился в своем аккаунте.

«Моя любовь к тебе безгранична. Я ждал тебя всю жизнь!» - подписал кадры Омаров.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее блогер Лена Миро отметила, как сильно похожи Курбан и его новая любовь, которой, к слову, всего 20 лет.

 

Курбан Омаров раскошелился на 9 млн. Скриншот: соцсети

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