«Я ждал тебя всю жизнь»: Омаров раскошелился в ювелирном на 9 млн рублей

После развода Курбана Омарова с Ксенией Бородиной прошел год. Бизнесмен вновь собрался жениться. Его избранницей стала голубоглазая хрупкая блондинка, которую он накануне отвел в ювелирный магазин.

Украшения обошлись бизнесмену в 9 млн рублей. Кадрами с шопинга Курбан поделился в своем аккаунте.