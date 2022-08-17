«Я жалею»: Фадеев честно высказался о Наргиз

Макс Фадеев несколько лет работал с певицей Наргиз. Композитор писал ей душевные песни, которые сделали ее звездой мирового масштаба. Однако в 2019 году артисты расстались.

Наргиз обвинила тогда Фадеева в том, что ему якобы наплевать на нее. Макс же в свое оправдание заявлял, что его подопечная — неблагодарная.

Поклонники часто спрашивают — жалеет ли Фадеев о том, что работал с артисткой. Макс отвечает так:

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«Я жалею, что сейчас происходит с ней. Да и люди сами все видят. В нее было вложено много любви и человеческого добра. Мы же пели о человеческих чувствах. Ей верили. А теперь я не знаю», — заявил композитор.

В этом году Наргиз запретили въезд в Россию. На фоне сложных мировых событий певица начала агрессивно высказываться в адрес наших соотечественников. Честно было запретить ей зарабатывать деньги в той стране, которую она, как выяснилось, ненавидит.