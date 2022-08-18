«Я здесь выросла»: Лолита объяснила, почему не откажется от поездок в Крым

Певица Лолита Милявская объяснила, почему не откажется от поездок в Крым. Она заметила, что когда была маленькой ее горшок стоял за кулисами в Зеленом театре в Ялте.
«Я здесь выросла. Поэтому я никогда не оставляла Крым и не реагировала на замечания в духе ездить-не ездить. Это место, куда меня привозила бабушка. Мама с папой здесь стояли в очереди на кооперативную квартиру. Потом папу этого лишили... Так что я вам скажу - я дома».
Как отметила Лолита, главное, чтобы транспортное сообщение с полуостровом было налажено. Она долго добиралась до Крыма, что крайне неудобно, сообщает «Комсомольская правда».
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Напомним, что Лолита Милявская стала одной из главных звезд фестиваля «Таврида». При этом на репетиции она устроила скандал из-за плохо настроенной аппаратуры.