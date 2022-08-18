«Я здесь выросла»: Лолита объяснила, почему не откажется от поездок в Крым

Как отметила Лолита, главное, чтобы транспортное сообщение с полуостровом было налажено. Она долго добиралась до Крыма, что крайне неудобно, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Лолита Милявская стала одной из главных звезд фестиваля «Таврида». При этом на репетиции она устроила скандал из-за плохо настроенной аппаратуры.