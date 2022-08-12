«Я здесь точно душнить не буду»: Водонаева – о пении Лободы и Барских на русском языке

Напомним, что в соцсетях фанаты набросились на Барских и Лободу с критикой. Правда, звезды оставили все выпады в свой адрес без ответа.

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Заметим, что за Барских, к примеру, вступилась телеведущая Ксения Собчак. Она заметила, что все комментарии в соцсетях были сделаны на русском языке. Возможно, музыканта атаковали хейтеры из России.