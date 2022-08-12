«Я здесь точно душнить не буду»: Водонаева – о пении Лободы и Барских на русском языке

Телеведущая Алена Водонаева в «Телеграм» высказалась о пении на русском языке украинских музыкантов Светланы Лободы и Макса Барских на одном из корпоративов.
«Хорошо поют. На русском, так что все норм. Фанаты уже осудили Лободу и Барских за их выступления на корпоративах, где они поют песни на русском языке, так что я здесь точно душнить не буду».
Напомним, что в соцсетях фанаты набросились на Барских и Лободу с критикой. Правда, звезды оставили все выпады в свой адрес без ответа.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Заметим, что за Барских, к примеру, вступилась телеведущая Ксения Собчак. Она заметила, что все комментарии в соцсетях были сделаны на русском языке. Возможно, музыканта атаковали хейтеры из России.