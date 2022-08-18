«Я здесь камни не таскаю»: Милохин высказался о сложностях работы в кино

После покорения социальных сетей Даня Милохин решил переключиться сначала на музыку, а затем и на кино. Тиктокер сыграл одну из главных ролей в сериале телеканала СТС «Классная Катя».

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Несмотря на то, что Даня впервые попробовал себя в качестве актера, работа не показалась ему сложной.