«Я зарыдала. Фадеев обнял меня»: Савичева рассказала о закулисье «Фабрики звезд»

Юлия Савичева заявила, что совершенно не помнит того, что рассказывала про нее журналистам Лина Арифулина. В одном из интервью директор «Фабрики звезд» говорила, что показывала певице фильмы и с их помощью готовила ее к записи. По словам артистки, этот факт у нее напрочь стерся из мозга.

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Зато она помнит, как трогательно с ней работал Макс Фадеев, которого она знает с детства.

«Когда меня номинировали, я ждала сольную песню. В один из дней уже объявили отбой, а меня позвал Фадеев в студию. Поставил минусовку «Высоко» и сам под нее спел.

Я не знаю, что со мной происходило в тот момент, но я зарыдала. Он обнял меня и сказал: «Ты чего? Это тебе песня, между прочим». Я не знала, что ответить», - поведала Юлия Савичева.