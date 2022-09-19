«Я забрал ребенка!»: известный актер рассказал об алкоголизме жены

Известный актер Георгий Мартиросян рассказал в программе «Звезды сошлись» о том, что ему пришлось забрать у бывшей жены сына. Все дело в том, что женщина страдала алкогольной зависимостью.

«Моя мама приехала к ним, а ребенок один дома, голодный. Диме тогда было шесть лет. Это стало последней каплей. Мне пришлось забрать его», — признался артист.

Мартиросян был женат на однокурснице Людмиле Аристовой. После развода женщина жила в антисанитарии, выпивала и не собиралась нормально существовать.

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В 2011 году Людмилы Аристовой не стало. Женщину похоронили в Ростове-на-Дону.