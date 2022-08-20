«Я заблокировала»: Малькова устроила истерику после прочтения СМИ

Накануне звездный адвокат Александр Бенхин рассказал сайту Teleprogramma.pro, что Светлану Малькову могут депортировать из Америки в ближайшее время. Правозащитник предположил, что многодетная мама пытается выбить для себя статус беженки, чтобы окончательно обосноваться за океаном.

А пока она с тремя детьми, которых, по ее же признанию, вывезла в США, обманув пограничников, ютится в шелтере, другими словами, приюте для бездомных.

Вероятно, после прочтения, у Светланы Мальковой сдали нервы. В своем аккаунте она разместила публикацию, где сообщила, что пошла на крайние меры.