«Я заблокировала»: Малькова устроила истерику после прочтения СМИ

Накануне звездный адвокат Александр Бенхин рассказал сайту Teleprogramma.pro, что Светлану Малькову могут депортировать из Америки в ближайшее время. Правозащитник предположил, что многодетная мама пытается выбить для себя статус беженки, чтобы окончательно обосноваться за океаном.
А пока она с тремя детьми, которых, по ее же признанию, вывезла в США, обманув пограничников, ютится в шелтере, другими словами, приюте для бездомных.
Вероятно, после прочтения, у Светланы Мальковой сдали нервы. В своем аккаунте она разместила публикацию, где сообщила, что пошла на крайние меры.
Страница Светланы Мальковой. Скриншот: соцсети
«Все, кто со мной начинает общаться, получает дозу хейта. Поэтому я заблокировала вас в телеграм-канале, ради вас. Также я отключила комментарии на своем канале. Обращаюсь к СМИ, я не звезда, не надо следить за моей жизнью. Из-за желтой прессы я вынуждена покинуть соцсети», - высказалась Малькова.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Правда, надолго ее не хватило. Спустя уже несколько часов соцсети многодетной мамы вновь запестрили яркими снимками американской жизни.