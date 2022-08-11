«Я взгляды Артура знал давно»: Прилепин отозвался о Смольянинове

Писатель и заведующий литературной частью МХАТа имени Горького Захар Прилепин в программе «Эмпатия Манучи» негативно отозвался о личности актера Артура Смольянинова.
«Он говорит зверье, выступает против своей родины. Ну как такое может быть. Должны быть формы моральной ответственности людей. А сейчас они говорят: «Я не я». Так быть не должно. Пусть пишут заявления, что они не пацифисты».
По словам Прилепина, в свое время он ответил Смольянинову на все вопросы. «Я взгляды Артура знал давно. Он снимался в фильме «Восьмерка» по моей повести. Мы тогда пообщались, и я все понял. Ничего другого я от него не ожидал», - заявил Захар Прилепин.
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Ранее Артур Смольянинов высказывал свое отношение к происходящим в мире событиям. Он негативно отзывался о своей родине.