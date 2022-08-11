«Я взгляды Артура знал давно»: Прилепин отозвался о Смольянинове

По словам Прилепина, в свое время он ответил Смольянинову на все вопросы. «Я взгляды Артура знал давно. Он снимался в фильме «Восьмерка» по моей повести. Мы тогда пообщались, и я все понял. Ничего другого я от него не ожидал», - заявил Захар Прилепин.

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Ранее Артур Смольянинов высказывал свое отношение к происходящим в мире событиям. Он негативно отзывался о своей родине.