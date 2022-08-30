«Я вырывала еду у нее»: Дубцову обвинила в лишнем весе Арифулина

Скоро Первый канал будет отмечать 20-летие многолетнего проекта «Фабрика звезд». В преддверии этого события продюсер Лина Арифулина в эфире YouTube-шоу Fametime TV решила рассказать любопытные подробности о звездных конкурсантах программы.

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Она прошлась по внешнему виду Ирины Дубцовой, которая участвовала в «Фабрике звезд – 4».

«Она была какая-то вся квадратная. Я сказала: «Давай худеть срочно». Я прям вырывала еду у нее»,— поведала Арифулина.

Также продюсер сказала, что Виктория Дайнеко оказалась слишком простой для телевидения, и «колхоз из нее не вытащишь».