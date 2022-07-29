«Я вырос из штанишек конкурсантов»: SHAMAN объяснил, почему его больше не увидишь в «Голосе»

Музыкант SHAMAN заявил, что не будет больше участвовать в музыкальных конкурсах.
«Участником в таких форматах, как «Голос» или «Маска», — нет. Мне кажется, я вырос из штанишек конкурсантов, пора самому быть наставником. Да и конкурсов в моей жизни уже достаточно».
Как заметил SHAMAN, на сцене у него есть артист, на которого он равняется. Речь о Николае Носкове. Раньше певец даже исполнял песни коллеги в ресторанах, сообщает РИА Новости.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что SHAMAN выступал на шоу «Голос» в 2014 году в команде Пелагеи. Он дошел до финала, где занял второе место.