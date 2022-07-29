«Я вырос из штанишек конкурсантов»: SHAMAN объяснил, почему его больше не увидишь в «Голосе»

Как заметил SHAMAN, на сцене у него есть артист, на которого он равняется. Речь о Николае Носкове. Раньше певец даже исполнял песни коллеги в ресторанах, сообщает РИА Новости.

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Напомним, что SHAMAN выступал на шоу «Голос» в 2014 году в команде Пелагеи. Он дошел до финала, где занял второе место.