«Я выкопаю и украду»: Разин объяснил, зачем семья Шатунова разыграла спектакль с похоронами

Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сделал сенсационное заявление. Он сообщил о том, что часть праха Юры Шатунова не хоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Якобы родственники разыграли целый спектакль с прощанием.

«Кудряшов обвинили меня, что я выкопаю эту урну и украду ее. Это какой-то ужас! Но все это сделано специально, чтобы эту урны никто не видел. Нету праха Юры Шатунова, не захоронен он на Троекуровском кладбище!» - шокировал продюсер.

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Свои доводы Разин ничем не подкрепил. Остается ждать какой-либо ответ родственников Юры Шатунова.