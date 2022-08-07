«Я всю жизнь стремилась хорошо зарабатывать и вырвалась из нищеты!»: Рудова огрызнулась на россиян

Актриса Наталья Рудова задалась внезапным вопросом. Как следует из его формулировки, артистка часто сталкивается с хейтерами, которым не нравится ее праздная жизнь, карьерный рост и частые путешествия — все то, к чему так упорно и долго шла ныне известная Рудова.

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Звезда экрана выразила недоумение, насколько разным может быть менталитет. По ее мнению, то, что в других странах восхваляется, в России, напротив, подвергается критике. Разница мнений, судя по реакции Рудовой, очень ее злит.

«Вот интересно, почему в России хотеть большего и лучшего порицается? Везде это стимул, расти, развиваться, улучшать свою жизнь. А в России ты сразу мажорка. С учетом того, что я всю жизнь стремилась к зарабатыванию хороших денег, карьеры, и как бы вырвалась из нищеты», — написала артистка в личном блоге.

Отметим, что Наталья Рудова не относится к тем, кому дорогу к успеху выстелили богатые родственники. Ее мама Валентина всю жизнь проработала инженером, а папа Александр занимался бизнесом. Позже родители развелись. Накануне артистка показала родительницу.