«Я всю дорогу преследовала его на другой машине»: Ивлеевой приснился Милохин

Как отметила Настя Ивлеева, во сне она следила за тем, чтобы Даня Милохин машину не разбил. Причем все действия происходили в Разметелево. Кроме того, они очень долго обсуждали, с кем Милохину следует встречаться.

Напомним, что Настя Ивлеева — популярная телеведущая. Она живет в Москве. А вот Даня Милохин покинул Россию. Он находится в Казахстане, а в родной стране появляется лишь наездами.

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