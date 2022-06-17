«Я всю дорогу преследовала его на другой машине»: Ивлеевой приснился Милохин

Телеведущая Настя Ивлеева в «Телеграме» рассказала о своем сне. Ей приснился блогер Даня Милохин.
«Сегодня ночью мне приснилось, что Милохин взял у меня «Ламбу» покататься и я всю дорогу его преследовала на другой машине, чтобы подсказать, как управлять тачкой».
Как отметила Настя Ивлеева, во сне она следила за тем, чтобы Даня Милохин машину не разбил. Причем все действия происходили в Разметелево. Кроме того, они очень долго обсуждали, с кем Милохину следует встречаться.
Напомним, что Настя Ивлеева — популярная телеведущая. Она живет в Москве. А вот Даня Милохин покинул Россию. Он находится в Казахстане, а в родной стране появляется лишь наездами.