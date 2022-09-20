«Я всегда была белой вороной»: Рудова вспомнила, как ее унижали в школе

Наталья Рудова ответила на вопросы поклонников на своей странице в соцсети. В числе прочего звезду сериала «Татьянин день» спросили, считает ли она себя «лучше» одноклассников.

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Актриса призналась, что всегда отличалась от сверстников, за что частенько сталкивалась с травлей.