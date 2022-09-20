«Я всегда была белой вороной»: Рудова вспомнила, как ее унижали в школе

Наталья Рудова ответила на вопросы поклонников на своей странице в соцсети. В числе прочего звезду сериала «Татьянин день» спросили, считает ли она себя «лучше» одноклассников.
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Актриса призналась, что всегда отличалась от сверстников, за что частенько сталкивалась с травлей.
«Я всегда была белой вороной. В школе это максимально подчеркивали учителя, которые меня пытались унизить на глазах у других детей», — поделилась Наталья.
Наталья Рудова. Фото: соцсети
Рудова не стала жаловаться на судьбу и подчеркнула, что испытания только закалили ее.
«Они не знали, что от этого я становлюсь только сильней», — высказалась артистка.
Напомним, сейчас Рудова является не только востребованной актрисой, но и успешной блогершей. За жизнью красавицы-блондинки в соцсетях наблюдают миллионы поклонников.