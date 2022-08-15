«Я всегда был замкнутый»: Покровский объяснил, почему не общается с коллегами из России

Музыкант Максим Покровский в программе «Гроши» признался, что не общается со своими российскими коллегами, поддерживающими Россию.
«Со мной на контакт никто не выходил. Я всегда был замкнутый. Может, они между собой общаются. Я пытаюсь понять, что у этих людей в голове. В чем их финансовый интерес. Не понимаю, почему они не могут чем-то поступиться в жизни. Я никогда не был сверхбогатым. Вообще не был богатым».
Как отметил Покровский, люди, которые поддерживают Россию, накопили на безбедную старость. «Они не самые богатые люди земли, но они себе заработали. Честное слово. Я не знаю, что с ними происходит. Может, и буду с ними говорить, если они выйдут на связь», — заявил Покровский.
Напомним, что Максим Покровский уехал из родной страны. Он проживает сейчас в Нью-Йорке. Из-за рубежа он уже не раз слал проклятия в адрес соотечественников.