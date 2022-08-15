«Я всегда был замкнутый»: Покровский объяснил, почему не общается с коллегами из России

Как отметил Покровский, люди, которые поддерживают Россию, накопили на безбедную старость. «Они не самые богатые люди земли, но они себе заработали. Честное слово. Я не знаю, что с ними происходит. Может, и буду с ними говорить, если они выйдут на связь», — заявил Покровский.

Напомним, что Максим Покровский уехал из родной страны. Он проживает сейчас в Нью-Йорке. Из-за рубежа он уже не раз слал проклятия в адрес соотечественников.