«Я всегда буду любить ее»: жена Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака

Журналисты предположили, что супруги расстались из-за собаки.
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин. Фото: Global Look Press

На днях представитель Сильвестра Сталлоне опроверг слухи о том, что 76-летний актер расстался со своей женой-моделью Дженнифер Флавин. Но новые сообщения в прессе указывают на то, что звездная пара все-таки разводится.

56-летняя супруга актера подала документы на развод во Флориде еще 19 августа, передает издание Page Six. И это после 25 лет брака и воспитания трех дочерей.

Ранее источники сообщали, что Флавин отписалась от Сталлоне в социальной сети, а он скрыл татуировку с ее лицом на своем плече изображением собаки.

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Издание TMZ подкинуло читателям свою версию причины разлада в семье. Якобы Сильвестр завел ротвейлера по кличке Дуайт, а его жена была против еще одной собаки в доме. Поссорившись из-за питомцев, супруги высказали друг другу все накопившиеся претензии, что и привело к разводу. Вот как сам Сталлоне прокомментировал эту историю.

«Мы не разорвали бы отношения из-за такого тривиального аргумента, — сказал звезда боевиков. - Мы просто пошли в разных направлениях. Я очень уважаю Дженнифер. Я всегда буду любить ее. Она потрясающая женщина. Она самый приятный человек, которого я когда-либо встречал».

Напомним, для актера это третий брак. Свадьба состоялась в 1997 году, у супругов три взрослые дочери.

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