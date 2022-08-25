«Я всегда буду любить ее»: жена Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака

На днях представитель Сильвестра Сталлоне опроверг слухи о том, что 76-летний актер расстался со своей женой-моделью Дженнифер Флавин. Но новые сообщения в прессе указывают на то, что звездная пара все-таки разводится.

56-летняя супруга актера подала документы на развод во Флориде еще 19 августа, передает издание Page Six. И это после 25 лет брака и воспитания трех дочерей.

Ранее источники сообщали, что Флавин отписалась от Сталлоне в социальной сети, а он скрыл татуировку с ее лицом на своем плече изображением собаки.