«Я все пухлее»: беременная Катя Гордон подчеркнула округлившийся животик в платье-комбинации на тонких бретелях

Известный адвокат, общественная деятельница и бизнесвумен Катя Гордон ждет третьего ребенка от бизнесмена Виктора Хархалиса, за которого не так давно вышла замуж.

С недавнего времени Катя Гордон перестала драпировать свои меняющиеся формы. В микроблоге она поделилась снимком, на котором предстала в черном платье-комбинации на тонких бретелях.

Наряд подчеркнул округлившийся животик будущей мамы. Рядом с Катей Гордон запечатлелся мужчина — ее друг и партнер.