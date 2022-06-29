«Я все пухлее»: беременная Катя Гордон подчеркнула округлившийся животик в платье-комбинации на тонких бретелях

Известный адвокат и общественная деятельница Катя Гордон ждет третьего ребенка.
Катя Гордон

Катя Гордон. Фото: Global Look Press

Известный адвокат, общественная деятельница и бизнесвумен Катя Гордон ждет третьего ребенка от бизнесмена Виктора Хархалиса, за которого не так давно вышла замуж.

С недавнего времени Катя Гордон перестала драпировать свои меняющиеся формы. В микроблоге она поделилась снимком, на котором предстала в черном платье-комбинации на тонких бретелях.

Наряд подчеркнул округлившийся животик будущей мамы. Рядом с Катей Гордон запечатлелся мужчина — ее друг и партнер.

Катя Гордон со своим партнером. Фото: соцсети

«Ты все худее, я все пухлее… В остальном такие же неутомимые и неугомонные. Лав ю, бро и партнер», — подписала кадр Катя Гордон. 

Напомним, третью беременность Катя Гордон рассекретила в середине апреля, когда находилась на ранней стадии ожидания малыша. А в начале июне блондинка сообщила, что у нее вновь будет мальчик.

 

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