«Я все пухлее»: беременная Катя Гордон подчеркнула округлившийся животик в платье-комбинации на тонких бретелях

Известный адвокат, общественная деятельница и бизнесвумен Катя Гордон ждет третьего ребенка от бизнесмена Виктора Хархалиса, за которого не так давно вышла замуж.
С недавнего времени Катя Гордон перестала драпировать свои меняющиеся формы. В микроблоге она поделилась снимком, на котором предстала в черном платье-комбинации на тонких бретелях.
Наряд подчеркнул округлившийся животик будущей мамы. Рядом с Катей Гордон запечатлелся мужчина — ее друг и партнер.
Катя Гордон со своим партнером. Фото: соцсети
«Ты все худее, я все пухлее… В остальном такие же неутомимые и неугомонные. Лав ю, бро и партнер», — подписала кадр Катя Гордон.
Напомним, третью беременность Катя Гордон рассекретила в середине апреля, когда находилась на ранней стадии ожидания малыша. А в начале июне блондинка сообщила, что у нее вновь будет мальчик.
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