«А я все летала…»: Наталья Фриске с дочкой на руках устроила танцы в ресторане под хит покойной сестры Жанны

Близкая родственница ныне покойной певицы Жанны Фриске показала, какие сейчас ей доступны развлечения.
Наталья Фриске

Наталья Фриске. Фото: соцсети

Младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья вот уже три с небольшим месяца наслаждается статусом молодой мамы.

Восьмого апреля Наталья Фриске родила дочку Луну, а через несколько дней отметила свой 36-й день рождения.

В микроблоге Наталья Фриске поделилась видео, которым продемонстрировала, какие сейчас ей доступны развлечения.

Наталья Фриске вместе с дочкой Луной побывала в ресторане и не смогла усидеть на месте, когда услышала хит своей родной покойной сестры Жанны «А я все летала…». Молодая мама тут же пустилась в пляс, прижимая к груди дочурку.

«Тусовки теперь только такие», - написала под видео Наталья Фриске.

Поклонники звездного семейства умилились этим кадрам. Они признались, что танцующая Наталья напомнила им Жанну.

«Здоровья вашим папе, маме! Вы чудесные! А песня огонь», «Думала, Жанна танцует и поет», «Жаннулька сейчас ох, как рада за вас, девчонки», - высказались в Сети.

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