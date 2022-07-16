«А я все летала…»: Наталья Фриске с дочкой на руках устроила танцы в ресторане под хит покойной сестры Жанны

Младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья вот уже три с небольшим месяца наслаждается статусом молодой мамы.
Восьмого апреля Наталья Фриске родила дочку Луну, а через несколько дней отметила свой 36-й день рождения.
В микроблоге Наталья Фриске поделилась видео, которым продемонстрировала, какие сейчас ей доступны развлечения.
Наталья Фриске вместе с дочкой Луной побывала в ресторане и не смогла усидеть на месте, когда услышала хит своей родной покойной сестры Жанны «А я все летала…». Молодая мама тут же пустилась в пляс, прижимая к груди дочурку.
«Тусовки теперь только такие», - написала под видео Наталья Фриске.
Поклонники звездного семейства умилились этим кадрам. Они признались, что танцующая Наталья напомнила им Жанну.
«Здоровья вашим папе, маме! Вы чудесные! А песня огонь», «Думала, Жанна танцует и поет», «Жаннулька сейчас ох, как рада за вас, девчонки», - высказались в Сети.
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