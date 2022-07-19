«Я вообще там никто»: Ахеджакова прокомментировала свой уход из «Современника»

Звезда кино и театра Лия Ахеджакова лично прокомментировала слухи вокруг своего ухода из «Современника». В последнее время в прессу просачивается все больше слухов об отмене спектаклей с ее участием, а также об исключении их труппы 84-летней звезды.

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Ахеджакова рассказала, что ничего подобного ей никто в театре не сообщал. И лично для нее – это новости.

«Я вообще там никто, я актриса, я подчиняюсь директору. Мне об этом никто не сообщал. Для меня это новость. Вы понимаете, какой это для меня ужас?» - цитирует звезда сайт Solenka.info.

Ранее об отмене спектаклей с Ахеджаковой высказывались в «Современнике». Там заверили, что звезда «Служебного романа» по-прежнему играет на сцене.