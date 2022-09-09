«Я вообще больше не планировал жениться»: Павел Прилучный — о том, как по уши влюбился в Зепюр Брутян

Павел Прилучный сделал предложение руки и сердца Зепюр Брутян на третий день после начала их отношений. Причем актер из сериала «Желтый глаз тигра» намекнул, что был готов жениться на молоденькой красотке чуть ли не сразу. Однако решил выждать пару дней. К такой поспешности Зепюр отнеслась спокойно, однако возлюбленному поверила не сразу. Думала, что это все несерьезно.

«Паша сказал мне: "Я давно искал такую, как ты". И предложил выйти за него замуж. Мне, конечно, было приятно услышать эти слова от человека, который мне нравился, но я не отнеслась к этому серьезно. А Паша был настроен решительно, и уже через несколько дней мы вместе поехали к моим родителям», — подметила Брутян.

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