«Я вообще больше не планировал жениться»: Павел Прилучный — о том, как по уши влюбился в Зепюр Брутян

Павел Прилучный сделал предложение руки и сердца Зепюр Брутян на третий день после начала их отношений. Причем актер из сериала «Желтый глаз тигра» намекнул, что был готов жениться на молоденькой красотке чуть ли не сразу. Однако решил выждать пару дней. К такой поспешности Зепюр отнеслась спокойно, однако возлюбленному поверила не сразу. Думала, что это все несерьезно.
«Паша сказал мне: "Я давно искал такую, как ты". И предложил выйти за него замуж. Мне, конечно, было приятно услышать эти слова от человека, который мне нравился, но я не отнеслась к этому серьезно. А Паша был настроен решительно, и уже через несколько дней мы вместе поехали к моим родителям», — подметила Брутян.
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А Павел признался: он и вовсе думал, что не будет жениться. Но все изменилось после того, как в его жизни появилась Зепюр.
«Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям. Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что все серьезно», — заверил Прилучный.
По материалам Hello!