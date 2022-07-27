«Я ведь даже сосалась с Басковым!»: Ивлеева посетовала на отсутствие детей

Телеведущая Настя Ивлеева на музыкальном фестивале VK Fest в беседе со спортсменкой Валерией Чекалиной удивилась, почему у нее до сих пор нет детей.
«Что я делаю не так?! Почему у меня нет детей? Я ведь даже сосалась с Басковым!».
В ответ Валерия Чекалина заметила, что для рождения детей одних поцелуев мало, сообщает «Комсомольская правда».
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Напомним, что горячий поцелуй Баскова и Ивлеевой стал одной из самых обсуждаемых тем на музыкальном фестивале. Видеоролик с шокированной Ивлеевой разошелся по соцсетям с подписью: «Пранк, вышедший из-под контроля».