«Я ведь даже сосалась с Басковым!»: Ивлеева посетовала на отсутствие детей

В ответ Валерия Чекалина заметила, что для рождения детей одних поцелуев мало, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что горячий поцелуй Баскова и Ивлеевой стал одной из самых обсуждаемых тем на музыкальном фестивале. Видеоролик с шокированной Ивлеевой разошелся по соцсетям с подписью: «Пранк, вышедший из-под контроля».