«Я ведь даже сосалась с Басковым!»: Ивлеева посетовала на отсутствие детей

Телеведущая не понимает, почему так до сих пор и не стала мамой.
Настя Ивлеева

Настя Ивлеева. Фото: Global Look Press

Телеведущая Настя Ивлеева на музыкальном фестивале VK Fest в беседе со спортсменкой Валерией Чекалиной удивилась, почему у нее до сих пор нет детей.

«Что я делаю не так?! Почему у меня нет детей? Я ведь даже сосалась с Басковым!».

В ответ Валерия Чекалина заметила, что для рождения детей одних поцелуев мало, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что горячий поцелуй Баскова и Ивлеевой стал одной из самых обсуждаемых тем на музыкальном фестивале. Видеоролик с шокированной Ивлеевой разошелся по соцсетям с подписью: «Пранк, вышедший из-под контроля».

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